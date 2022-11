El Peralada i el Girona B encaren una jornada clau per consolidar-se i enganxar-se, respectivament, a la part alta de la classificació. Els alt-empordanesos visiten (12:00 h) el camp de la Pobla de Mafumet. És un duel transcendental per a l’equip de Miquel Àngel Muñoz les places de «play-off». Els xampanyers són sisens, en l’últim lloc que dona accés a la promoció, mentre que els tarragonins són setens, només dos punts per sota.

El Girona B, per la seva banda, continua remuntant posicions de mica en mica després d’un inici de curs poc consistent. Els nois d’Axel Vizuete hauran de fer bo el punt aconseguit al camp del San Cristóbal per continuar mirant cap amunt a la classificació. La visita del Badalona a Riudarenes (12:00 h) sembla propícia per sumar els tres punts. Els escapolats, equip vinculat del Badalona Futur, estan en posicions de descens amb un equip jove que ha sumat dos dels últims nous punts.