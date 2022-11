La primera edició de la cursa Montilivi ha omplert d'ambient esportiu i solidari l'entorn de l'estadi municipal del Girona aquest diumenge al matí. Uns 600 participants, tot i que inicialment van inscriure's prop d'un miler de corredors, han convertit la iniciativa en tot un èxit.

El fred d'aquest matí no ha atemorit els atletes, molts dels quals han preferit corre amb màniga curta tot i que la temperatura era pròxima als 0 graus. Instants abans que arranqués la cursa intentaven entrar en calor fent els últims exercicis d'escalfament.

I després d'una foto de record dels nens i nenes del Casal de Salt, que també han participat en la prova i eren els autèntics protagonistes ja que els beneficis van destinats a l'organització a la qual pertanyen, ha sonat la botzina que donava el tret de sortida a la cursa.

Com que el més important no era el resultat sinó contribuir a una causa solidària, la sensació que transmetien els corredors en l'inici era il·lusió i felicitat, i no pas els nervis i tensió típics d'altres proves sense aquesta conjuntura. Molts d'ells, de fet, ja des de la s'ho prenien amb calma.

Els primers classificats de la cursa de cinc quilòmetres han arribat al cap de 20 minuts, i des de llavors una corrua constant d'atletes ha omplert la recta d'arribada. El guanyador en la distància més curta ha estat Miki Hernández, que ha tret més d'un minut al segon classificat, Joan Rabasseda, i gairebé dos al jove corredor, Eston Sutherland.

En els 10 quilòmetres Jordi Baixés ha superat per només 10 segons a Marc Cassany, i a menys de mig minut de diferència ha arribat el tercer, García-Campero. En dones, Sílvia Vilaseca, que s'ha quedat molt a prop dels 10 primers, ha estat la millor en la distància de 5 quilòmetres. En la de 10 s'ha imposat Merche Martín.