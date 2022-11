El Barça no té rival a la lliga F. L’equip de Jonatan Giráldez va golejar a l’Atlètic de Madrid per 1 a 6 al Metropolitano gràcies a una excel·lent segona meitat. En una primera part molt disputada, i en la qual, les matalasseres van plantar cara a les actuals campiones de lliga, el Barça va avançar-se amb un gol de Crnogorcevic al minut 4. Leicy Santos va empatar per les locals de penal al minut 25, però Mapi León va tornar a avançar a les blaugranes abans del descans. El Barça liquidaria el partit a la segona meitat. Bronze, Parralluelo, per partida doble, i Engen van sentenciar l’enfrontament.

L’altre equip català de la lliga F, el Llevant Les Planes, va caure golejat al camp de la Reial Societat per 3 a 0. L’expulsió de Garrote a la primera meitat va ser una càrrega massa gran per a l’equip del Baix Llobregat. La classificació de la competició continua dominada amb mà de ferro pel Barça amb ple de victòries amb 30 punts, vuit més que el Madrid. El Llevant Les Planes està en descens amb vuit punts.