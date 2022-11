AMB DOS SETS EN VA FER PROU. La tennista blanenca Marina Bassols va proclamar-se ahir campiona de l’Open Ciutat de València després de superar la suïssa Ylena In-Albon en dos sets (6-4 i 6-0). Tot i no trobar el ritme els primers jocs, Bassols va reaccionar de pressa i amb força per endur-se un primer set més disputat, i llavors va passar per sobre la seva rival en el segon. Així, la blanenca avançarà uns quants llocs al rànquing WTA i atraparà la seva millor posició.