La primera edició de la cursa Montilivi va omplir d'ambient esportiu i solidari l'entorn de l'Estadi Municipal del Girona ahir al matí. Uns sis-cents participants , entre els quals el president del Consell d’Administració del Girona FC, Pere Guardiola, van convertir la iniciativa en tot un èxit.

El fred d’ahir al matí no va atemorir els atletes, molts dels quals van preferir corre amb màniga curta tot i que la temperatura era pròxima als 0 graus. Instants abans que comencés la cursa intentaven entrar en calor fent els últims exercicis d'escalfament. I després d'una foto de record dels nens del Casal de Salt, que també van participar a la prova i eren els autèntics protagonistes, perquè els beneficis van destinats a l'organització a la qual pertanyen, va sonar la botzina que donava el tret de sortida a la cursa.

Com que el més important no era el resultat sinó contribuir a una causa solidària, la sensació que transmetien els corredors en l'inici era il·lusió i felicitat, i no pas els nervis i tensió típics d'altres proves sense aquesta conjuntura. Molts d'ells, de fet, ja des de la s'ho prenien amb calma. Els primers classificats de la cursa de cinc quilòmetres van arribar al cap de 20 minuts, i des de llavors una corrua constant d'atletes ha omplert la recta d'arribada. El guanyador en la distància més curta ha estat Miki Hernández, que va treure més d'un minut al segon classificat, Joan Rabasseda, i gairebé dos al jove corredor, Eston Sutherland.

En els 10 quilòmetres Jordi Baixés va superar per només 10 segons Marc Cassany, i a menys de mig minut de diferència ha arribat el tercer, García-Campero. En categoria femenina, Sílvia Vilaseca, que es va quedar molt a prop dels 10 primers, ha estat la millor en la distància de 5 quilòmetres. En la de 10 es va imposar Merche Martín.

Recorregut atractiu i variat

Els guanyadors de cada categoria van posar en valor després de creuar la línia de meta l’atractiu recorregut preparat per l’organització, amb trams d’asfalt i d’altres de pista, i que passava per les zones més emblemàtiques de la ciutat. A nivell estrictament esportiu, van destacar la duresa de l’última pujada abans d’encarar la baixada i recta final de l’Avinguda de Montilivi.

Amb la progressiva arribada dels corredors, el caliu dels exteriors de Montilivi va anar a més. Els participants recuperaven forçes en la zona d’avituallament i aprofitaven també per intercanviaven impressions de la cursa amb altres atletes.

L’ambient familiar va ser el predominant en la prova, i es va poder veure com hi participaven diferents integrants d’una mateixa unitat. La matinal es va tancar amb el lliurament de premis a 2/4 de 10 del matí, quan pràcticament ja tots els corredors havien completat els 5 o 10 quilòmetres que van escollir fer.

Els Guardiola i el Girona, aliats

La cursa és una iniciativa de la Fundació Guardiola Sala i va comptar amb el suport del Girona FC. De fet, Pere Guardiola va participar-hi i, el president Delfí Geli va treure el nas al moment de la sortida. Durant els dies previs a la cursa diversos jugadors del Girona com Aleix Garcia o Valery Fernández, i també l’entrenador Míchel Sánchez havien animat a participar en aquesta prova solidària.

la primera cursa de montilivi, en imatges. 1 Primeres files de corredors, amb els braços alçats, esperant que es doni el tret de sortida a la cursa.

2 Participants de totes les edats de la cursa de cinc quilòmetres es prenen l’inici de prova amb calma.

3 Pere Guardiola intercanvia impressions a línia de sortida. Un altre es tapa la cara i el coll davant el fred intens

4 Nens i nenes del Casal dels Infants de Salt, en la fotografia prèvia al tret de sortida de la cursa.