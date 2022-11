El Nàstic de Tarragona de Raül Agné, extècnic del Girona, continua immers en una excel·lent dinàmica de resultats. El conjunt grana va imposar-se al Real Unión d’Irun per 2 a 3. Els gols van ser de Guillermo i Aarón Rey, a la primera meitat, i de Joan Oriol al segon temps. Per als locals van marcar Núnez i Montoro. El triomf constata el bon moment dels tarragonins que han sumat setze dels últims 18 punts en joc i són quarts a la classificació, per tant, disputarien el «play-off» a Segona.