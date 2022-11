Cop d’autoritat del Peralada al camp de la Pobla de Mafumet. L’equip de Miquel Àngel Muñoz va imposar-se per la mínima gràcies a un gran gol de Sergi Solans a la segona meitat.

Era un partit clau, contra un rival directe en la lluita per la promoció, i el Peralada va demostrar que la plantilla té l’ambició de somiar amb el «play-off». Jugant de negre amb la segona equipació de la Pobla per un descuit logístic, els alt-empordanesos van avisar al minut nou de partit per primer cop amb una acció de Solans. En un enfrontament sense un clar dominador i amb arribades a les dues àrees, ningú va ser capaç de desnivellar el marcador en el primer temps.

El perill empordanès a la segona meitat tornaria a anar firmat per Sergi Solans. Primer, en una gran jugada individual, el punta va veure com César li desviava la rematada. Tres minuts després, Solans no perdonaria. Palacios va centrar i el gironí va marcar amb el cap. La rematada va impactar al travesser abans d’entrar al fons de la porteria. Cinquè gol de la temporada de Solans, a un del màxim golejador de l’equip, Nierga, amb sis.

Amb vint minuts al davant, els visitants van saber mantenir la calma per acabar-se emportant els tres punts cap a l’Empordà. Un triomf que allarga la llicència per continuar somiant del Peralada una jornada més.