Problema resolt per a l’Spar Girona, que completa la seva plantilla després de deixar òrfena una de les seves places amb la sortida, set dies enrere, d’una Crystal Bradford que no va arribar a convèncer al cos tècnic liderat per Bernat Canut. Amb un buit al vestidor, Laia Palau engegava la maquinària uns dies enrere per acabar trobant la seva substituta. Es tracta de Brittney Sykes, una jugadora amb passat a Fontajau i que hi aterra de nou per reforçar la rotació de l’equip. A part de ser una bona defensora també té punts a les mans. Una barreja interessant d’una jugadora que, amb 28 anys, ha demostrat que es pot adaptar a qualsevol de les tres posicions exteriors.

Escollida el 2017 en la setena posició del draft de la WNBA, no només acumula experiència en el campionat nord-americà (hi ha competit amb Atlanta Dream i Los Ángeles Sparks), sinó que també ha tastat el bàsquet europeu. Israel i Turquia són països que ja ha encerclat en el mapa. També la Lliga Femenina espanyola, perquè el 2019 acceptava la proposta de l’Uni. S’hi va estar pocs mesos, fins a principis del mes de gener de l’any següent. Temps per disputar 14 partits, amb 9,4 punts i 4 rebots de mitjana al campionat domèstic, i 9,9 punts i 2,8 rebots a l’Eurolliga. Què va passar? Seduïda per una proposta molt llaminera del Cukurova turc, va decidir forçar la seva sortida. El club ho va acabar acceptant. «És una situació que el club sempre ha volgut evitar i, tenint en compte que no estava donant el rendiment desitjat, acceptem que se’n vagi», va dir aleshores Pere Puig, director esportiu de l’entitat en aquell moment. Malgrat tot, gaudeix d’una segona oportunitat. Les seves característiques encaixen amb el que s’estava buscant i les possibilitats de mercat, a aquestes alçades de la pel·lícula, són el que són. Sykes vivia tot just la seva segona temporada al Sopron hongarès. Fins i tot, unes setmanes enrere va participar en el partit d’Eurolliga que el seu equip va disputar (i perdre) a Fontajau (63-60). Aquell dia va disputar 35 minuts i va anotar 8 punts. La seva darrera actuació, abans de decidir que marxar cap a Girona era la millor decisió que podia prendre. Un escenari que no ha paït massa bé el mateix Sopron, fins al punt que avui s’ha anunciat la rescissió del seu contracte. «No es tracta d’haver-se perdut un entrenament, sinó que han sigut diversos dies. Ha infringit greument l’acord entre nosaltres, no ha arribat en el termini especificat i no ha participat en el treball de formació», es queixa el club, tot afegint que la jugadora «no ha donat cap explicació» per justificar la seva absència. Sykes tenia ja Girona al cap. Un cop la situació està resolta, ara s’ha de veure com hi afrontarà aquesta segona etapa.