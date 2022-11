La desena edició de la Gala de les Estrelles es va celebrar ahir a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de la ciutat de Barcelona i ho va fer amb Gerard Deulofeu, futbolista de Riudarenes, com un dels premiats i protagonistes. El davanter de l’Udinese, que no va faltar a la cita, va guanyar el premi al màxim golejador, després dels 14 gols que va aconseguir a la Serie A l’última temporada. A més a més, va ser escollit com el tercer millor jugador català de futbol, per darrere de Marc Cucurella i Marc Bartra. Arnau Martínez, del Girona, va ser triat com el segon futbolista amb més projecció. El premi a la millor jugadora va ser per a la blaugrana Alèxia Putellas.