Alexia Putellas, la dues vegades Pilota d'Or, ha presentat la docuserie ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ (Alexia: El treball sempre triomfa). Un treball en el qual es relaten els seus últims mesos al Barcelona i també parla del conflicte que viu en aquests moments al costat de 14 companyes més de la selecció en el pols que mantenen amb el seleccionador Jorge Vilda i la Federació Espanyola.

"Hem de lluitar perquè tot sigui professional i puguem centrar-nos tan sols a jugar, a rendir i a guanyar, que és en el que consisteix la professió de futbolista. També ho fem per les que vindran. Esperem que la seva energia sigui 100% per a jugar al futbol", apunta la davantera del Barcelona sobre el moment tan controvertit que es viu en el futbol espanyol amb la plantada de 15 internacionals a la selecció.

Alexia eleva el to i va més enllà en advertir: "Porto anys pensant a jugar la Champions, l'Eurocopa, el Mundial i els Jocs Olímpics. Però després et pares a pensar i veus que no pot ser que valgui qualsevol condició per a jugar l'Eurocopa. I no tan sols per a jugar, el que volem és anar a guanyar-la". Argument que coincideix amb el que van esgrimir les futbolistes que han renunciat a anar a la selecció, i amb el qual assenyalen de nou a Jorge Vilda com a principal problema.

Aquesta sèrie consta de tres capítols, i arrenca amb la consecució dels rècords mundials d'assistència a un partit de futbol femení que el Barça va aconseguir davant el Reial Madrid i el Wolfsburg en la passada Lliga de Campions al Camp Nou. Després repassa la temporada amb la blaugrana i finalitza amb la final perduda a Torí i la greu lesió que va patir Alexia i li va impedir jugar l'Eurocopa.