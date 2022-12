handbol. El Palau Blaugrana es va omplir ahir per vibrar de valent no només amb la victòria del Barça sobre el Kiel a la Lliga de Campions (26-24) en un partit igualat i d’alt voltatge, sinó també per xalar amb l’emotiu homenatge que el club va retre a Víctor Tomàs, a qui se li va retirar la samarreta.