El retorn de Nikola Mirotic està més a prop que mai. El jugador hispanomontenegrí, de 31 anys, es troba en la recta final de la seva recuperació, després d’una llarga lesió al tendó d’Aquil·les, que l’ha tingut allunyat de les pista prop de sis mesos, des del final de Lliga de passada temporada.

L’estrella blaugrana es va reincorporar dimarts als entrenaments amb normalitat, després d’haver treballat en solitari en les dues últimes setmanes, i viatjarà amb el grup a Berlín, on aquesta tarda jugaran contra l’Alba (18.30, DAZN) en la 11a jornada de l’Eurolliga.

La presència de Mirotic en el partit, malgrat estar inclòs en la convocatòria, no està garantida. Tot dependrà del tècnic Sarunas Jasikevicius, que vol plenes garanties que el jugador no arrossega cap molèstia i no el forçarà. Si no juga avui podria fer-ho a Santiago el cap de setmana en partit de la lliga Endesa.