Un any del retorn del rei

Dinou punts, 16 rebots i 39 de valoració. Aquesta va ser la carta de presentació de Marc Gasol, ara fa un any, en el seu retorn a Girona 14 anys després d’haver canviat l’Akasvayu i l’ACB pels Grizzlies de la NBA. El 3 de desembre de 2021 Gasol feia el pas que sempre havia anunciat que faria, tornar a Fontajau per retirar-s’hi, en el que també va ser la primera pedra de l’ascens que uns mesos més tard, el 19 de juny, Girona celebraria amb la victòria contra l’Estudiantes a la final del play-off.

El Girona va guanyar, o més ben dit, va esclafar literalment l’Osca davant més de 4.000 aficionats a Fontajau (89-47), amb Gasol com a mestre de cerimònies. Uns dies abans ja havia sigut presentat en honor de multituds com el revulsiu que necessitava un equip que navegava amb més pena que glòria per la LEB Or. La carta del canvi d’entrenador, Jordi Sargatal per Carles Marco, ja s’havia jugat i posant el president sobre la pista no només es llançava un missatge de reactivació, sinó que els rivals van entendre que el projecte gironí volia aspirar a tot. Fins i tot l’ascens. Amb Marc Gasol a la plantilla i, més tard, les arribades de Fjellerup i Urtasun, van acabar de canviar la tendència de l’equip fins a convertir-lo en el rival a batre. L’ascens directe es va escapar, sí, però al play-off ni el totpoderós Estudiantes va poder evitar el retorn de Girona a la màxima divisió.

En aquest any natural Gasol ha jugat 34 partits amb el Bàsquet Girona, el club que va fundar el 2014, primer com a escola de bàsquet i més tard ja amb un projecte d’equip sènior. A la LEB Or hi va fer 25 partits (20 de lliga i 5 de play-off) amb números destacats i brillant en valoració. Aquesta temporada en suma 9 a l’ACB, amb 14,1 punts de mitjana i 21,4 de valoració. És el millor de la competició en aquesta categoria, superant clarament el segon més valorat, Ante Tomic (Joventut), que suma 20,6.

Gasol, en total, ha jugat 108 partits defensant els colors de Girona, 74 en l’anterior etapa a l’Akasvayu (dos anys) i els 34 actuals. Ara l’objectiu, a banda de fer créixer el club a nivell social i institucional, és poder-lo mantenir i consolidar a l’ACB. Diumenge contra el Breogan la reacció és més necessària que mai. Seria una bona manera de celebrar el primer aniversari del retorn del rei.