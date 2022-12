Portugal no es conforma amb la classificació, ni tan sols amb una primera plaça que serà seva amb almenys un empat avui contra Corea del Sud. L’ambició dels portuguesos, amb Cristiano Ronaldo al capdavant, vessa i l’exdavanter del Manchester United no pensa fer cap concessió encara que l’equip ho tingui tot de cara per ser primer. Per la seva banda, a Corea del Sud només li serveix la victòria per tenir opcions de classificar-se. El combinat asiàtic recupera Hwang, baixa els dos primers dies, i podrà comptar amb Son. Qui no hi serà és l’entrenador Paulo Bento, sancionat.