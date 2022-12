No s’ha reconegut fins ara l’Uruguai en aquest Mundial. Un empat i una derrota i cap gol a favor han abocat el conjunt charrúa a jugar-se-la avui en la darrera jornada. Només li val la victòria contra Ghana i, tot i així, podria no ser-li suficient si no guanya per més gols que Corea -que ha de vèncer. No hi ha excuses que valguin, ho deia ahir Luis Suárez enmig d’un ambient enrarit arran de la picabaralla dialèctica entre Edison Cavani i José María Giménez. Mentrestant, a Ghana l’empat li pot servir sempre que Corea no guanyi per més d’un gol Portugal.