Amb tota l’angoixa del món va passar Espanya a vuitens de final. Una classificació encarrilada es va veure trasbalsada per una lletja derrota contra el Japó. Lletja per la resposta nul·la de la selecció a la segona meitat i lletja per les debilitats que va descobrir el quadre nipó, que es va colar amb grandesa als vuitens de final i amb prou capacitat per preocupar el seu nou rival: Croàcia. El d’Espanya serà el Marroc. Dimarts 6 de desembre a les 16 hores.

Amb més dignitat va passar el Japó que Espanya, desplaçada al segon lloc i traslladada a la part del quadre més amable com a immediata repercussió de l’ensopegada, segurament l’única positiva. El primer lloc dibuixava un horitzó amb eliminatòries davant de Croàcia i una hipotètica de quarts davant el Brasil; la segona plaça remetia al duel amb el país magribí i un altre posterior amb Portugal.

Tret que en aquest grup continuïn les sorpreses. Ja s’ha embolicat la troca en aquest Mundial. La primera commoció la va provocar els Estats Units i la segona Austràlia. El Marroc i el Japó van destrossar els pronòstics anit i queden dos grups per decidir-se. La jornada va oferir l’eliminació de Bèlgica, el seleccionador de la qual, Robert Martínez, va deixar immediatament el càrrec, i la d’Alemanya, sorprenent i impensable, encara que vencés Costa Rica (4-2), cosa que no esborra de la seva cara la pal·lidesa que li ha quedat a la tetracampiona amb el retorn anticipat a casa.

Un desastre amb què va flirtejar Espanya. Va jugar amb foc, des d’una alineació que desprenia cert relaxament, continuant amb un futbol que va anar perdent velocitat fins a acabar amb una derrota més simbòlica que efectiva. No va tenir conseqüències irreparables. Li va faltar poc.

Tres minuts va estar eliminada Espanya. Aquest va ser el temps que va aguantar la victòria de Costa Rica, entre el gol del costa-riqueny Vargas (m. 70) i l’empat de Havertz (m. 73). L’angoixa que hi havia a l’estadi Al Bayt, el més llunyà de Doha, es va transmetre immediatament al Khalifa, on el triomf japonès estava establert i Luis Enrique lluitava per revertir-lo amb substitucions. Un altre esforç de Costa Rica, més proper del final dl ppartit, hauria pogut ser irreparable.

Va perdre el fil Espanya al descans i ja no el va recuperar. Es va retirar amb l’1-0, relativament còmode, amb un fàcil gol de Morata en un precís centre d’Azpilicueta que va trobar el seu company sol, mentre Yoshima assenyalava Itakura que vigilés el madrileny.

Morata va jugar per primera vegada de titular i va aprofitar l’oportunitat que se li presentava d’equiparar-se a Zarra, paraules majors, d’anotar en tres partits mundialistes consecutius. Datava l’imbatible registre des del 1950, que pot quedar esborrat davant del Marroc a vuitens.

Luis Enrique va aprofitar l’oportunitat per accelerar la maduració de Balde i Williams com a futurs titulars, si és que existeix aquesta categoria per al tècnic. Sí, sí que existeix. La té Busquets, per galons, el fil que uneix la nova generació amb els campions, enganxat amb cola en l’alineació que ni l’amenaça d’una suspensió va desenganxar.

Era la primera titularitat de Balde, incorporat per la via d?urgència després de la lesió de Gayà i la primera de Williams. La sisena aparició -la tercera del blaugrana- de l’extrem de l’Athletic va ser des del començament i no la va acabar. Substituït després del 2-1 japonès, igual que Morata, Luis Enrique va avisar Ferran i Asensio perquè intentessin arreglar el desgavell, encara que el problema no era a la davantera. Estava més enrere. Va tancar bé les línies de passada el Japó, amb dues línies de cinc i quatre molt juntes i Maeda d’ariet, més a sobre de Rodri per forçar que Pau Torres fos qui tragués la pilota des del darrere.

La capacitat dels seus futbolistes per reaccionar ràpid, el seu dinamisme per recuperar la posició immediatament després de ser superats en un duel o una ruptura de línies va acabar esgotant la fortalesa d’Espanya, trencada completament tot just reprendre’s el descans. Les queixalades de Doan i Tanaka van quedar clavades al llom espanyol. Van fer mal. Es veurà quant. Però a vuitens.