Luis Enrique, seleccionador d’Espanya, va declarar ahir després de classificar-se per vuitens tot i perdre contra el Japó que "no" està "content" perquè ell és un entrenador que "no celebro les derrotes". L’equip, tot i avançar-se en el marcador, va acabar perdent i si va passar ronda va ser perquè Alemanya no va guanyar Costa Rica per una renda més àmplia de gols. Ara, dimarts li tocarà enfrontar-se al Marroc tot buscant un lloc per a quarts.

"No estic content ni tinc motius per a celebrar res. Jo volia tancar el grup en primera posició. Però el Japó en només cinc minuts ens ha fet cinc gols. I en deu minuts, ens ha descomposat", deia. "Hem començat bé, controlant el primer temps. Amb l’1-0 hem volgut tancar el partit i no ha pogut ser. Parlàvem d’estar atents, de no badar, però a l’hora de la veritat no ho hem sabut gestionar com tocava".