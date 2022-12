Els comptes dels marroquins eren senzills. Si aconseguien els tres punts, s’asseguraven un bitllet per a vuitens de final. I amb molt més de patiment de l’esperat, van superar un lluitador combinat canadenc ja eliminat per a adjudicar-se no només un lloc a la següent ronda, sinó també la primera plaça del grup.

Eren conscients els marroquins que l’empat els podia servir, però no volien dependre del que passés entre Croàcia i Bèlgica i van sortir al partit disposats a marcar terreny des de l’inici davant una selecció canadenca ja sense res en joc. I poc van trigar a aprofitar-se de la manca de confiança del combinat nord-americà, que als 4 minuts els va servir en safata el primer gol del partit. El porter canadenc va regalar la pilota a un Ziyech molt atent que només va haver de superar-ho per dalt amb un toc subtil. En-Nesyri va fer el segon tot seguit abans Canadà retallés distàncies gràcies a un autogol. A la represa, els nervis van aparèixer al Marroc i el travesser va evitar l’empat del Canadà.