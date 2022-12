Classificada ja per a vuitens de final i amb el primer lloc gairebé assegurat, la selecció del Brasil afronta el seu darrer partit de la fase de grups amb tranquil·litat, oportunitat que aprofitarà per fer rotacions contra el Camerun, que necessita una victòria que seria històrica. Els africans només han vençut el Brasil a la Copa Confederacions del 2003, derrota clau perquè els brasilers, llavors els vigents campions del món, no passessin ni les primeres rondes. Avui necessiten un resultat similar per tenir opcions de ser a vuitens. Però no depèn només d’ells. El Camerun necessita el triomf i que Sèrbia i Suïssa empatin, o que Sèrbia guanyi per un gol de diferència. Tite, que no podrà comptar amb Neymar, lesionat, li donarà l’oportunitat a Dani Alves, qui amb 39 anys atraparà les 125 internacionalitats.