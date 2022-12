Sèrbia i Suïssa s’enfronten aquest vespre i tots dos conjunts tenen opcions de classificar-se per als vuitens de final del Mundial, encara que estaran molt pendents del que passi al partit entre el Brasil i Camerun. El conjunt helvètic, ara mateix segon amb tres punts, continuarà endavant en el campionat si empata, sempre i quan Camerun no aconsegueixi guanyar per més de dos gols de diferència. Més pelut ho té Sèrbia, que ocupa la darrera posició amb només un punt. Ha de guanyar sí o sí per passar a vuitens i que els africans no superin el Brasil.