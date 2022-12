Poques hores després de la derrota d'ahir a Fontajau contra l'Araski, l'Uni ha presentat aquest migdia a la botiga Parlem de l'Espai Gironès el seu darrer fitxatge, Britney Sykes. La nord-americana, acomiadada del Sopron belga, assegura que l'Uni i Girona són "el millor escenari" perquè es vegi el seu "millor bàsquet". Sykes ha explicat que està "molt emocionada i feliç" de tornar a Girona on ja va ser-hi en una primera etapa al 2019. En aquest sentit, Sykes ha recordat que llavors era "molt jove" i que ara és molt més jugadora. La nova dorsal 20 de l'Uni no ha volgut parlar de la seva sortida del Sopron i simplement ha detallat que són "negocis". Per la seva banda, la director esportiva, Laia Palau ha subratllat la qualitat de la nova incorporació. "Està molt en forma com s'ha vist a l'Eurolliga. Necessitàvem aquest reforç. És una jugadora versàtil, vertical, agressiva, que pot fer d'1 o de 2 i que és imparable en les penetracions. Ens donarà punch exterior". Palau ha reconegut que no sap si Sykes podrà jugar diumenge la pista del Jairis perquè encara no ha arribat el trànsfer.