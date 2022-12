El porter polonès Wojciech Szczesny va reconèixer que va apostar, amb to de broma, amb Leo Messi sobre el penal que es va produir durant el Polònia-Argentina de dimecres. Una juguesca que finalment va perdre, perquè pensava que el col·legiat no l’acabaria decretant. «Vam parlar abans de l’acció i li vaig dir que podia apostar 100 euros que no hi hauria penal. Sí que el va assenyalar, així que puc dir que he perdut una aposta amb Messi», va explicar el porter del Juventus.