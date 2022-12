Fa tot just un mes semblava que el Bàsquet Girona havia agafat velocitat de creuer amb dues victòries convincents i un partit molt digne al Palau Blaugrana que gairebé acaba amb un triomf històric. Però va arribar l’aturada per les finestres FIBA i en la represa de la competició els d’Aíto han fet algunes passes enrere. L’àmplia derrota davant el Baskonia va deixar símptomes preocupants que aquest diumenge no es poden repetir davant un Breogán (12.30 h, Movistar Deportes 2) que tampoc arriba al partit en el millor moment.

Algunes de les claus per aconseguir un triomf balsàmic seran recuperar la intensitat en defensa mostrada abans de la desfeta de Vitòria i millorar les seleccions de llançament i l’eficàcia. Davant els bascos es van encaixar 55 punts en la primera part i es va acabar amb un pèssim 21% (5/24) des de més enllà del 6,75. El desafortunat partit de la principal referència exterior, Kameron Taylor, va ser determinant. El de Maryland va fer un insòlit 3/15 en tirs de camp, errant diversos llançaments teòricament assequibles. Els jugadors que sí que van donar la cara enfilant-se fins als 16 punts van ser el president, Marc Gasol, que ahir va complir un any vestint l’elàstica gironina, i l’argentí Maxi Fjellerup, que s’ha consolidat com un dels arguments més sòlids en les últimes setmanes per la pissarra d’Aíto. En canvi, al seu compatriota Pato Garino, que també estava cridat a tenir un paper important, li està costant trobar la regularitat i, a més, avui és baixa a causa d’uns problemes físics. A davant el Bàsquet Girona hi tindrà un rival menys dur que els tres últims, però també perillós perquè ja ha aconseguit esgarrapar dos triomfs a domicili, contra el Múrcia i el Manresa. El Breogán, després de perdre aquest estiu les seves estrelles que el van dur a fer una gran temporada en el retorn a l’ACB, era un fix en gairebé totes les travesses d’equips que lluitarien per evitar el descens. Però amb una plantilla jove i bastant inexperta en la lliga està fent, de moment, un paper prou digne. Tot i això, els gallecs arriben a la cita també en mal moment. Com el Girona, encadenen 3 derrotes consecutives i algunes de les mancances són similars als d’Aíto. Anoten només 2,7 punts més de mitjana que els de Fontajau i és l’equip que llança pitjor de 3, amb menys d’un 30% d’eficàcia. En canvi, els interiors gironins hauran d’anar en compte especialment en controlar el rebot en la seva cistella, ja que els de Lugo són el segon millor conjunt de la lliga en captures ofensives.