«Jo no sé si ‘Fideo’ té una contractura. La té? Potser tens més informació que jo. Simplement va sortir amb una molèstia, hem d’esperar». Lionel Scaloni va respondre així la pregunta sobre la situació física d’Ángel di María, que en el partit contra Polònia va ser substituït per Leandro Paredes a l’hora de joc. «Té alguna cosa al quàdriceps», va dir llavors el seleccionador. La situació de l’extrem del Juventus preocupa a l’entorn de l’Albiceleste de cara al partit de vuitens de final d’avui contra Austràlia. I és normal. Malgrat la seva veterania, 34 anys ja, Di María és una de les peces més intocables de la selecció sud-americana. Només el ‘Fideo’ i Messi han disputat com a titulars els tres duels en el front ofensiu. Scaloni va mostrar-se molest per jugar els vuitens amb només dos dies de marge i ahir va fer l’entrenament a porta tancada. Però si una cosa està clara és que si Di María està bé, jugarà contra Austràlia.