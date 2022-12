Foc creuat ahir a Madrid entre detractors i partidaris de la Superlliga de futbol. D’una banda, el president de LaLiga, Javier Tebas, va denunciar que el projecte de la Superliga vol que les competicions domèstiques siguin els seus «vassalls» i va advertir que els destruiria «a mig termini» al marge d’enriquir clubs com el Madrid i Barça, en la presentació de les conclusions de l’informe sobre la reducció dels ingressos a LaLiga.

Per la seva banda, l a Superliga assegura que serà una competició «meritocràtica, en la qual no hi haurà places fixes, on cada equip tindrà el dret a somiar i classificar-se», i va defensar que «els clubs han de ser els que gestionin el seu propi destí». «Tenim el màxim respecte pels tribunals, però la Superliga és una necessitat estructural i s’adaptarà a la realitat que existeixi després de la decisió del Tribunal de Justícia de la UE», explicava Bernd Reichart, conseller delegat d’A22 Sports Management, impulsora del projecte i demandant contra la UEFA i la FIFA.