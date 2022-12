L’estat físic de Patricio Garino preocupa al Bàsquet Girona, o almenys això va deixar a intuir el tècnic Aíto García Reneses en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Breogan (12.30) a Fontajau. Aíto va explicar que ni dijous ni ahir s’havia entrenat i el va donar per gairebé descartat pel pròxim partit. Garino ha arrossegat diversos problemes físics des que va arribar a l’estiu i ja aleshores venia d’un llarg procés d’inactivitat provocat per les lesions. «La setmana passada va entrenar molt bé, però després vam anar a Vitòria i em va dir que no podia», va afirmar el preparador, que no va saber explicar concretament quina és la qüestió física que afecta l’argentí. Preguntat per si es plantegen un possible fitxatge, va tirar pilotes fora.

El Bàsquet Girona arriba amb urgències a la pròxima jornada després de sumar un balanç de 2/7 a la classificació i haver perdut de males maneres a Vitòria el cap de setmana passat. «Vam tenir una empanada mental», va assegurar Aíto, que almenys es consola perquè «al descans vam poder tornar a posar les piles a lloc». El tècnic espera que no es torni a repetir una desconnexió com aquella: «havíem entrenat bé, estem entrenant bé, però després sortim contra el Baskonia d’aquella manera», es va lamentar.