«Hem de treure’ns els fantasmes del darrer partit i posar-nos les piles». Laura Antoja ho deixava molt clar abans de viatjar a Múrcia. Després de l’ajustada derrota contra l’Araski (62-64) fa només dos dies, l’Spar Girona ha de reaccionar, millorar les sensacions i buscar la victòria. «Vam fer un mal partit, sobretot a la segona part. Ens hem de posar uns llistons molt més alts dels que vam oferir», afegia. L’Uni ho haurà de fer demà precisament davant d’un vell conegut, Eric Surís, que ha passat a liderar la banqueta del Jairis. Les gironines encara no podran disposar de la seva nova carta, Brittney Sykes, que és a l’espera del transfer per part del Sopron Basket.

Habitualment, una derrota pot suposar una patacada o bé una injecció per buscar la reacció. En aquest cas, l’Spar té clar que vol que sigui la segona. Després d’encaixar la segona desfeta del curs, les gironines s’enfronten demà al Jairis amb l’anhel de retrobar-se amb la victòria i de deixar veure la seva millor versió davant qui va ser el seu entrenador entre 2016 i 2020, abans de l’arribada d’Alfred Julbe. Un rival que també arrossega el regust agre d’encadenar dues derrotes contra Leganés (91-80) i Avenida (58-62) en els dos partits que fa que Surís n’és el tècnic, però amb partits molt disputats. I a més, compta amb una plantilla molt complerta, amb peces clau com Bettencourt, Contell o Higgs -que va anotar 26 punts al partit contra el Leganés-, les pivots Seda i De Souza o Brcaninovic amb un gran talent en la part interior i en el tir, entre d’altres.

Qui haurà d’esperar encara per debutar és Sykes, que tot i haver viatjat a Múrcia per fer equip, encara està pendent de la paperassa per part del Sopron. Les coses bones es fan esperar, diuen.