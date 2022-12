Una relació futbolística uneix a Països Baixos amb els Estats Units. La connexió arriba a través del seleccionador americà, Gregg Berhalter, que es va inspirar en el futbol neerlandès per fixar les bases de l’ideari que utilitzaria quan fos entrenador. Una vocació que va adquirir molt aviat, quan era jugador, i una professió que va adoptar després de treure’s el títol oficial a Alemanya. «Als Països Baixos vaig aprendre molt, vaig prendre nota de molts conceptes del futbol», confessava en la prèvia del primer partit de vuitens de final sobre l’escola on es va formar. «Sense l’experiència a Holanda, no seria on soc ara», va afegir el seleccionador americà. El jugador del Barça cedit al Milan Sergiño Dest és l’altra connexió neerlandesa (per part de mare) i americana (de pare). Berhalter va convèncer-lo que tindria un futur millor a sota la bandera de les barres i les estrelles.