A l’Uruguai li va faltar un gol davant Ghana per classificar-se per als vuitens de final del Mundial de Qatar. Va superar 0-2 als africans, però la victòria de Corea del Sud contra Portugal va ser letal per als interessos charrúa. L’eliminació té conseqüències directes per als interessos del Barça perquè l’adeu a Doha suposa també que Ronald Araujo, finalment, no disputarà ni un sol minut a la cita mundialista. El jugador tornarà a Barcelona per continuar amb la recuperació.