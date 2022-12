El Marroc-Espanya dels vuitens de final és un partit històric per a la selecció nord-africana. El combinat marroquí es va classificar sorprenentment com a primera del grup F del mundial per davant de Croàcia i Bèlgica. Abde, extrem del Barça cedit a l’Osasuna integrant de la selecció, veu amb possibilitats el Marroc: «Confiem en nosaltres, pensem que podem guanyar qualsevol equip. Esforçant-nos, treballant intensament i si déu està de la nostra part, guanyarem».