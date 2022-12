Brasil es va classificar com a primer de grup després de perdre contra el Camerun per 0-1. La derrota ha sortit cara a la canarinha, ja que perd segur per als vuitens de final contra Corea del Sud a Gabriel Jesús i Telles. Les proves mèdiques realitzades als jugadors indiquen que tots dos tenen lesions al genoll i és molt probable que es perdin el que resta del mundial. L’equip de Tite no està tenint sort amb les lesions a Qatar, ja que Neymar, Sandro i Danilo també estan KO.