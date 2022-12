Països Baixos va obrir la ronda dels vuitens de final i es va instal·lar còmodament a la de quarts on l’espera l’Argentina. La progressió futbolística dels Estats Units no serveix encara per a batre un equip europeu en una eliminatòria on s’exigeix el grau màxim de competitivitat. Només una vegada havia superat aquest topall el conjunt americà, i la va passar davant Mèxic en 2002. Té quatre anys, fins al Mundial que coorganitzarà amb mexicans i canadencs, per a pujar l’esglaó que li falta.

Un grau de maduració que ja ha adquirit Països Baixos, que quan no ensopega i es queda fora del Mundial (com a Rússia 2018), sol arribar lluny (subcampionat i tercer lloc) en les seves aparicions. Sense alguns dels genials que van enamorar diverses generacions, però ha edificat un equip disciplinat per a retrocedir i organitzar-se en defensa. Davant els Estats Units va saber gestionar el resultat davant un rival que li va pispar la pilota. Van aguantar els moments de dificultats, que van ser diversos, i van assestar cops letals: un al principi per gestionar el marcador, un altre a punt del descans per sortir a la segona part relaxats i sis minuts després que els Estats Units hagués reduït distàncies i s’animés. En aquesta obra col·lectiva taronja, les accions més rellevants van tenir nom propi. Memphis Depay va obrir el camí del triomf i va demostrar que ha deixat enrere la lesió. Blind va encarar la classificació abans de la mitja part. El gol de Wright va posar emoció al partit fins que Dumfries va sentenciar.