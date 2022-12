L’exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, hospitalitzat des de dimarts passat, es manté estable i respon bé al tractament de la infecció respiratòria que pateix, segons un butlletí mèdic divulgat ahir. Pelé «ha tingut bona resposta també a les cures en la infecció respiratòria, no presentat cap empitjorament en el seu quadre en les últimes 24 hores», segons afirma el butlletí de l’Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo.

L’exjugador de 82 anys va ser internat dimarts passat per a avaluar un canvi en el tractament de quimioteràpia que segueix contra el càncer de còlon, que li van detectar al setembre de 2021.

Diversos mitjans brasilers havien especulat amb un empitjorament en la salut del tres vegades campió del món, tot i que els fills de Pelé van assegurar en els últims dies que la situació del seu pare no és greu.

Des que es va operar del càncer, Pelé s’ha sotmès a un cicle de sessions de quimioteràpia que l’ha obligat a passar per l’hospital diverses vegades per a seguir de prop la seva evolució.Sent a l’hospital, divendres passat els metges van informar que se li ha diagnosticat una infecció respiratòria.

La salut de Pelé s’ha deteriorat en els últims anys també per altres causes, com a problemes en la columna, el maluc i el genoll, que han reduït la seva mobilitat i li han obligat a passar pel quiròfan.