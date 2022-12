La selecció de França inicia avui davant Polònia (16.00 hores/Gol Mundial i Movistar+), en el seu partit de vuitens de final del Mundial de Qatar, el camí de les eliminatòries per a revalidar el títol, en un enfrontament per al qual Didier Deschamps recupera els seus titulars després de l’ensopegada davant Tunísia i en el qual Robert Lewandowski espera reivindicar-se en Copa del Món a la recerca de la sorpresa.

Per primera vegada des d’Alemanya 2006, el vigent campió del món ha aconseguit superar la fase de grups; Itàlia, Espanya i Alemanya van fallar en l’objectiu i van caure tot just començar en el Mundial posterior a alçar el trofeu, i els Bleus han aconseguit acabar 16 anys després amb aquesta maledicció, a més, com a primers de grup. Ara, esperen també convertir-se en el primer campió a repetir títol en 60 anys -després del Brasil en 1958 i 1962-.

La derrota de la tercera i última jornada del Grup D davant Tunísia (1-0) no va modificar el camí dels de Didier Deschamps, que ja s’havien assegurat el bitllet per a vuitens amb els triomfs davant Austràlia (4-1) i davant Dinamarca (2-1). El seleccionador gal va aprofitar el duel davant els tunisians per a fer rotacions, però ara, en l’arrencada de les eliminatòries, recuperarà al seu onze.

Així, tornaran a sortir d’inici el Mbappé , el segon jugador de la història a marcar set gols en Mundials abans dels 24 anys després de Pelé; Griezmann o el barcelonista Ousmane Dembélé, tots ells suplents davant Dinamarca.

Davant, també a la recerca de citar-se en quarts amb el guanyador del duel entre Anglaterra i el Senegal, estarà Polònia, que va finalitzar segona del Grup C malgrat caure en l’última jornada davant la líder Argentina (0-2).

En la seva primera vegada en vuitens de final d’una Copa del Món des de 1986, les Àguiles Blanques necessiten recuperar la seva millor versió després de no xutar a porteria davant l’albiceleste, i per a això s’encomanaran de nou a un Robert Lewandowski que vol recuperar el seu olfacte golejador. El davanter del FC Barcelona va marcar davant el combinat saudita el seu primer gol en Mundials, celebrat entre llàgrimes, i va aconseguir refer-se així del penal fallat davant els mexicans. Al costat, l’atacant de la Juventus Arkadiusz Milik tractarà de superar les línies gal·les. També serà clau el porter Szczesny, que ja ha parat dos penals i ha salvat els polonesos amb les sevs aturades.