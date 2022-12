Amb Harry Kane de nou en el comptador de golejadors, amb un Jude Bellingham màgic al mig del camp i un bloc competitiu, Anglaterra, després de vèncer el Senegal amb gols del propi Kane, Henderson i Saka, torna al grup de favorites i intueix un enfrontament preciós contra França en els quarts de final.

L’únic equip de moment invicte, juntament amb el Marroc, es veu candidat a tot. El grup del discutit Gareth Southgate no va tenir grans problemes per passar per sobre d’un pobre rival, el Senegal, que gairebé no va aguantar el setge dels primers minuts quan, això sí, va gaudir de dues bones ocasions que Pickford va esmicolar. Després, piconadora de gols i a pensar en els quarts.