BESCANÓ - MATARÓ 2-4

El Bescanó encaixa la quarta derrota consecutiva i dona vida a un rival directe en la disputa per la permanència, el Mataró. Els visitants es van avançar ben aviat, al minut 7, amb una diana de Bargalló, i van eixamplar diferències només dos minuts després a través de les botes de Lee. Abans del descans, Feixas va retallar diferències des dels onze metres, però Bañuls va fer l’1-3 de seguida. Amb tot, els gironins van aconseguir entrar al partit amb una diana de Piany. Bargalló, però, va fer el 2-4 definitiu a la represa. Amb aquest resultat, el Bescanó és penúltim amb 8 punts.

MANLLEU - PALAMÓS 0-0

El Palamós rasca un empat sense gols al Municipal d’Esports de Manlleu però no és capaç de capgirar la dinàmica de la temporada. Els empordanesos, perden una plaça en la taula classificatòria. Els supera el Mataró, que va guanyar el Bescanó a domicili. El Palamós és dotzè i suma només 10 punts de 30 que n’ha disputat.

CAN GIBERT - VIC 1-2

El Can Gibert encaixa una nova derrota i encadena una dinàmica d’un matx guanyat dels darrers cinc. Els recent ascendits, però, es mantenen a la zona tranquil·la de la taula gràcies al bon inici de temporada. Nyabally va obrir la llauna per als locals ben aviat, però Campayo va establir les taules just abans que l’àrbitre assenyalés el descans. A la represa, altre cop Campayo va anotar per als osonencs, que van marxar victoriosos de terres gironines. El Can Gibert se situa setè: suma 15 punts; cinc victòries i cinc derrotes.

BOSC DE TOSCA - GRANOLLERS AJORNAT

El partit entre el Bosc de Tosca i el Granollers, que s’havia de disputar aquest passat dissabte 3 de desembre a les 16:00 hores al Municipal Bosc de Tosca, finalment es va ajornar. Ambdós conjunts treballen per cercar una nova data per disputar el partit.