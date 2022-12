De manera un xic imprevisible, Croàcia es topa amb el Japó en aquests vuitens de final de Qatar 2022, en els quals hi han arribat els balcànics com a segons d’un grup que liderava el Marroc, i on hi queien els asiàtics com a primers d’un quartet que compartien amb Espanya i Alemanya. Progressa el vigent subcampió del món, Croàcia, que un cop superat el tram inicial i de ple en els partits decisius, les eliminatòries, és capaç d’embolicar a qualsevol. Tanmateix, en aquesta ocasió, l’equip d’Zlatko Dalic hi arriba amb la reputació ben guanyada en l’últim Mundial, a Rússia, i amb la pressió d’haver d’evidenciar una suposada superioritat contra un adversari sense tant ressò mediàtic.

El Japó ha arribat tres vegades en uns vuitens de final però mai ha creuat aquesta frontera en una Copa del Món. Ho intentarà aquesta vegada amb la baixa de Ko Itakura, que es perdrà el partit per sanció.