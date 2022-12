Derrota clara del Garatge Plana Girona davant un Finques Prats Lleida que va cimentar el triomf en una gran segona part. Els de Ramon Benito arribaven al duel especialment animats després de sumar la primera victòria de la temporada la passada setmana contra el Vilafranca, però aquest extra d’energia no va ser suficient per vèncer un equip que tampoc va gaire millor en la classificació que els gironins: són penúltims amb 5 punts.

Tot i que els visitants es van avançar als 10 minuts de joc, el Girona sí que va donar la cara en la primera part i, de fet, no va aprofitar un penal just abans de la diana visitant. Més sort va tenir en els últims compassos del primer temps, quan es va avançar amb gols gairebé consecutius de Marc Vázquez i Carles Sánchez (2-1).

A la represa, els lleidatans van sortir més forts i només van necessitar dos minuts per empatar. I en l’equador del segon temps, van recuperar l’avantatge amb un gol de penal. Quedaven encara molts minuts per buscar la remuntada, però els gironins anaven justos de forces i van veure com poc després els de la terra ferma feien el quart. Ramon Benito va demanar temps mort per buscar la reacció a la desesperada, però no va ser possible i la desfeta encara seria més gran amb un cinquè gol visitant a les acaballes.

L’entrenador del Garatge Plana Girona CH, Ramon Benito, va admetre que «potser per esgotament, la segona part se’ns ha fet molt dura». Benito va destacar que el seu equip està tenint «bons moments a casa, però ens falta una mica de continuïtat els 50 minuts». «Haurem de continuar remant», va reconèixer.