«Agredolç». Així, amb una sola paraula, es podria explicar el regust que va deixar l’empat d’ahir entre Olot i Hèrcules. És la mateixa que va fer servir Jonathan Risueño, que va aconseguir, per fi, el seu primer i merescut punt com a tècnic a la Garrotxa. La trajectòria que duia l’equip no era gens bona (tres derrotes seguides a la lliga i sense sumar des del 29 d’octubre), però les idees del nou entrenador van calant i ahir els olotins va treure caràcter per empatar un duel que se’ls havia complicat.

A les acaballes d’una primera part que no passarà a la història, Míchel va aprofitar una falta propera per sorprendre Batalla amb un xut potent al seu pal. Un gol dels que fan mal, «psicològic», va dir Urri al final d’un partit on va voler remarcar la «reacció que hem tingut». I amb raó. A la represa, l’Olot va aixecar el cap i en va tenir dues per a igualar el partit: primer, amb una rematada de cap de Bigas que va sortir desviada i després amb una gran acció a la mitja volta de Callís que va acabar amb la pilota fregant el pal. Però a la tercera, és clar, va anar la vençuda. Saïdou Bah, a plaer, va culminar una gran jugada de Coris, que havia superat el seu marcador després de recollir una passada en llarg d’Èric. Locals i visitants necessitaven sumar després d’encadenar massa mals resultats, i amb l’empat ningú volia arriscar més del compte. Olot i Hèrcules estan en descens i sumar un punt era vital per a començar a canviar les coses. Però els garrotxins jugaven a casa, davant la seva gent, i no es volien conformar. Ambiciosos, van buscar el segon, i gairebé l’aconsegueix Xumetra al minut 91, en l’última del partit. La defensa va evitar-ho i, al final, tot va acabar en taules al Municipal. Tant de bo aquest punt serveixi a l’Olot per a capgirar la situació i deixar enrere les males sensacions d’aquest inici de curs complicat. Abans de Nadal queden dos partits vitals contra EivissaPitiüses i Mallorca B, dos rivals directes de la zona baixa. Caldrà sumar per començar el 2023 més a prop de la salvació, perquè els nou punts aconseguits fins ara no seran suficients.