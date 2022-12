La selecció del Brasil intentarà aquest vespre colar-se de nou en uns quarts de final d’un Mundial i ho fa en una situació d’urgència, amb dos jugadors lesionats i fora de l’expedició, dos tocats i un en fase de recuperació; no és la situació ideal per a Tite, el seleccionador, i el seu equip, que s’enfronta a una Corea del Sud decidida a provocar una nova sorpresa.

El combinat asiàtic va deixar fora del campionat a darrera hora a l’Uruguai i va aconseguir una de les seves victòries més prestigioses contra Portugal. Senyals d’alerta per als brasilers, que ja no són invencibles després de caure amb Camerun. Ara bé, no tot són males notícies per a Tite, perquè la gran novetat serà el retorn del davanter Neymar, que ja acumula dos entrenaments i està de nou disponible un cop superada una lesió. Pitjor està la situació en el lateral de la defensa. Sandro està lesionat, Telles és dubte i Dani Alves és l’únic que està al cent per cent.