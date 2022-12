Quan Achraf Hakimi corria cap a la pilota s'ha fet el silenci. N’hi ha que no han volgut ni mirar l’escena, per si de cas. D’altres han optat per resar. Els més valents, aguantaven, dirigint la vista cap a la televisió més propera. Amb la pilota ja a dins de la porteria, l’esclat d’eufòria ha sigut generalitzat. Una munió de goles, però un sol crit. Ha sigut el tret de sortida d’una celebració que ha començat a mitja tarda. La gesta s’ho valia, perquè el Marroc jugarà per primera vegada en tota la seva història els quarts de final d’un Mundial. Avui ha eliminat Espanya, després d’aguantar el tipus durant 120 minuts i d’afinar la punteria en una tanda de penals que ha tingut a Yassine Bounou com a gran protagonista. Les celebracions no s'han fet esperar i a les comarques gironines, com ha passat a tot Catalunya, s'han multiplicat els escenaris. Cridòria, rauxa, alegria. Llum i color, balls i eufòria. Aquí i allà.

Han sigut moltes les localitats de la província que no se n'han pas escapat i les imatges, fotografies i vídeos, s'han anat escampant per les xarxes socials com la pólvora. Milers de persones han sortit als carrers per aplaudir la victòria del Marroc i la seva conseqüent classificació per a la següent ronda de la Copa del Món. A Salt, per exemple. Els bars, durant el partit, ben plens. No s’hi cabia. Nervis, tensió, crits d’ànims i patiment, a mesura que s’acostava el desenllaç. Amb el gol d’Achraf, tot de gent a les places i carrers. Els qui anaven a peu, s'han abraçat, han cantat i han ballat. Els han acompanyat cotxes que feien sonar les botzines. Moltes banderes, del Marroc i també la del poble bereber. No hi han faltat les samarretes de l’equip nacional. També alguna bufanda, que anima i abriga al mateix temps. La veu, suficient per cantar i fer música, però han aparegut també panderetes i algun altre instrument per arrodonir la festa. Els petards també han sonat. Les bengales i els pots de fum, s’hi han sumat.

Això a Salt, però també a Girona, sobretot a la zona de Santa Eugènia, on s'han repetit les escenes que s’estaven vivint no massa lluny d’aquell barri. Uns quilòmetres més al nord, tres quarts del mateix, perquè centenars de persones han sortit als carrers, exultants. A la Rambla hi havia prop d’un miler d’aficionats, que han allargat la celebració durant una bona estona.