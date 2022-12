Un segon quart nefast (23-13) ha condemnat les opcions de l'Spar Girona en el duel pendent de la segona jornada de lliga que l'ha enfrontat al Barça CBS al pavelló Juan Carlos Navarro. Les gironines, que venien de perdre a Fontajau davant l'Araski i de guanyar al Jairis a Múrica, han arribat a perdre de 16 punts i, tot i reaccionar en el darrer quart, no han aconseguit capgirar el marcador. La pivot canadenca del Barça, Ruth Hamblin, ha sigut la màxima anotadora del partit amb 17 punts. Les blaugranes, que fa 1.012 dies que no perden al seu fortí, s'han convertit en la bèstia negra de les gironines, a les que ja han vençut fins a tres vegades aquest any. La derrota de l'Spar dinamita la classificació a la Lliga Endesa, que queda amb un empat múltiple amb fins a sis equips (Saragossa, Perfumerías, València, Gernika, Girona i Barça) empatats a la part alta de la classificació amb set victòries i tres derrotes.

La tasca, d'inici, no era gens fàcil. Les gironines han pres la davantera al començament del duel, però Anna Cruz ha empatat el partit i Carolina Guerrero ha posat a les locals per davant (12-10) en un partit que ha agafat velocitat de creuer amb un alt ritme d'anotació al llarg del primer quart. Bernat Canut ha frenat el partit davant la facilitat de trobar cèrcol de les jugadores d'Isaac Fernàndez i l'Spar ha reaccionat tornant-se a enganxar al marcador i tancant el primer quart amb empat (19-19).

Ainhoa López, una cara coneguda a les files de l'Uni, ha encetat el segon període amb un 2+1 per tornar a col·locar a les locals per davant. Les blaugranes han mogut amb brillantor la pilota, traient suc de la mobilitat de les seves jugadores i materialitzant els tirs exteriors per fer un parcial de 16-2. Mircheva ha posat el dit a la llaga amb un triple que ha posat la màxima avantatge a favor de les locals (32-21). L'Uni s'ha col·lapsat en atac, amb només 2 punts en set minuts, fet que Davies ha aprofitat per ampliar la diferència fins als 14 punts. Bernat Canut es desesperava a la banda i, afortunadament, les gironines han reaccionat amb un parcial de 0-5 per intentar entrar en el partit (37-28).

El Barça ha pausat el joc i ha aprofitat el desencert de les visitants per mantenir les distàncies. L'Spar Girona ha intentat respondre, però en atac no sortien les coses i en defensa tampoc. Canut ha optat per canviar el sistema defensiu i apostar per defensar en zona, però les locals han anat estirant el marcador i ampliant les distàncies fins als 16 punts amb la pivot canadenca, Ruth Hamblin, fent absolutament de tot sota el cèrcol en defensa i en atac. Tot i això, el duo format per Cornelius i Tolo ha tret rendiment als minuts de descans de la canadenca per retallar distàncies fins als 10 punts.

Tolo ha rebaixat la diferència des del tir lliure i el partit s'ha escalfat fent palesa la tensió en un parell de duels individuals. El nombre de faltes s'ha incrementat exponencialment, posant als dos equips en bonus. Gardner ha posat a l'Uni a set i Tolo ha rebaixat encara més la diferència des del tir lliure (61-56). Amb cinc minuts encara per disputar, Fernàndez no s'ha esperat més per treure a la pivot canadenca per frenar la revolució gironina. La connexió Hamblin-Cruz ha sigut efectiva i el Barça ha ampliat la distància fins als set punts. Un triple deslliurat d'Anderson ha estirat el marcador a favor de les locals (68-60), semblava tot perdut, però Gardner ha retallat dos punts des del tir lliure i l'Uni s'ha posat a 4 i, acte seguit, un triple descomunal d'Araújo ha posat l'Spar a dos punts (69-67) quan faltaven cinc segons. Però ha sigut massa tard. Anderson, des del tir lliure, ha acabat de col·locar el definitiu 70-67 al marcador.

Homenatge a Maria Planas

Abans de l'inici del partit, el pavelló de Juan Carlos Navarro ha fet un sentit homenatge a Maria Planas, recentment inclosa en el Hall of Fame de la FIBA. Les exjugadores Núria Martínez i Laia Palau, ara directores esportives d'ambdós equips, li han fet entrega d'obsequis.