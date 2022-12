El Barcelona va perdre ahir en un escenari imponent, l’Allianz Arena, per 3-1 contra el Bayern Munic, sumant la primera derrota de la temporada després de 15 partits disputats, i no va poder certificar la classificació virtual per als quarts de final de la Lliga de Campions. El partit va estar marcat pels dos gols en els primers 10 minuts que va aconseguir el Bayern, gràcies a Bühl i Magull. Al segon temps, Lea Schüller va fer el tercer i Geyse Ferreira va reduir distàncies.