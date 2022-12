La Bisbal: Saltar a la màxima divisió del tenis amb un torneig «fet a casa»

El Girona FC, a la Primera Divisió, competint contra els millors. Tres quarts del mateix li passa al Bàsquet Girona, ara a l’ACB. Més anys acumula a Lliga Femenina i també a l’Eurolliga l’Spar Girona. Mentrestant, el Garatge Plana Girona encadena temporades a l’OK Lliga. Al pòquer d’aquest 2022 se li sumarà un cinquè convidat a partir d’aquest any vinent, perquè el torneig de tenis femení que acull el CT La Bisbal d’Empordà puja de categoria, tocant el seu sostre històric. Abandona el prefix ITF i entra en el selecte grup dels WTA. Paraules majors. El pas endavant, inimaginable fa poc temps i sobretot el 2016, quan es va organitzar la primera edició d’aquest campionat, permetrà que entre el 5 i l’11 del proper mes de juny desfilin per la Costa Brava algunes tenistes classificades entre les 100 millors del món. La feina feta de les últimes temporades, amb un evident creixement, i el suport de les federacions, institucions i patrocinadors, ha «fet realitat un somni», com assegura, tot satisfacció, Xavier Ponsatí.

El president del Club Esportiu CT La Bisbal té motius per estar exhultant i també orgullós per tota la feina feta al llarg d’aquesta anys. «Ens fa molta il·lusió perquè una trentena de poblacions arreu del món amb molts més habitants que la nostra compten amb un WTA 125. A Girona, ciutat i província, mai de la vida s’havia atrapat una categoria així. Estem parlant de la primera divisió mundial. Estar-hi posa la Bisbal a primera fila. Ens ha aparegut l’oportunitat i no hem volgut ser menys que la resta».

Seran 115.000 dòlars en premis. En joc, 160 punts que comptabilitzaran en el rànquing WTA. Algunes de les diferències respecte l’edició més recent, quan es va fer un salt important, passant a un ITF100.000+H, però sense l’envergadura del que arribarà aquest 2023. Tocarà fer una graderia per a un miler de persones i les dues pistes que s’utilitzaran, la central i la número u, hauran de modificar uns centímetres la seva amplitud. La rigorositat d’aquest circuit així ho especifica. S’aprofitarà el marcador electrònic i la tecnologia que ja hi ha a les instal·lacions.

Nova dimensió, però la mateixa essència del primer dia. «És un torneig fet a casa nostra, una cosa cuinada amb molta estima. Seguirà sent un campionat de club, per més WTA que sigui», reflexiona Ponsatí. I afegeix:«Ens hem anat consolidant, pujant esglaons de mica en mica. El pas més gran arribava aquest any, el que ens va permetre multiplicar els nostres patrocinadors. Llavors vam veure que podíem fer-ho, arribar una mica més lluny. Fa un o dos anys sí que ho vèiem inviable, perquè venim d’on venim, una pandèmia. Però estem envoltats de gent que ens ofereix el seu suport i tota ajuda sempre suma».

És un torneig fet a casa nostra, una cosa cuinada amb molta estima. Seguirà sent un campionat de club, per més WTA que sigui Xavier Ponsatí - President del CT La Bisbal

Solgironès, el patrocinador principal, no faltarà a la cita i continuarà donant nom a un torneig que cada cop és seguit per més gent. «En un tres i no res hem passat de 3 a 24 milions d’impacte mediàtic. Això és una passada. Ara el que volem és consolidar-nos i després ja veurem fins a on arribem, si ens plantegem fer el salt al WTA250 o no. De moment és aviat». Per tant, calma ara per ara. La mateixa recepta de sempre i que ha ajudat al CT La Bisbal a créixer, guanyar-se la reputació i atraure esportistes i recursos. El 2016, el tret de sortida, va ser amb un ITF10.000. Després, dos anys en categoria 25.000+H, per passar el 2019 i 2021 a organitzar un 60.000+H. Aquest 2022, el canvi més dràstic, amb el 100.000+H. El guanyava Xinyu Wang, ara mateix la número 86 del món. I hi competia la neerlandesa Arantxa Rus, llavors en el lloc 75, la posició més alta d’una tenista en el moment de trepitjar La Bisbal.

El que podia ser una excepció, ara cada cop serà més habitual. «Comptarem amb mitja dotzena de jugadores que estan entre les 100 millors del rànquing». Hi ajuden les dates. Del 5 a l’11 de juny ja s’haurà celebrat la prèvia de Roland Garros i, per tant, diverses tenistes que hauran marxat de París, podran competir a la Costa Brava. Una alternativa cada cop més llaminera. La blanenca Marina Bassols i la palafrugellenca Aliona Bolsova tenen tots els números de repetir experiència, tot i que falten mesos i depèn de molts factors. El que no canviarà són les jornades de tenis inclusiu, tot un clàssic del campionat. Fins i tot, l’organització s’està plantejant la possibilitat, el cap de setmana abans, de celebrar un Open en cadira de rodes. Moltes idees. Moltes ganes de créixer. El somni, cada cop més real.