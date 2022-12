Embolica que fa fort. L’Spar Girona encadena dues derrotes consecutives aquesta setmana després de perdre (58-64) contra el DVTK-HUN hongarès en un partit desencertat des del tir exterior (0/11 en triples) i en què el cansament acumulat va començar a fer figa en les jugadores. L’esforç de l’equip -que a vegades va jugar més amb el cor que amb el cap- en el tram final de partit va ser insuficient per capgirar un partit que es va complicar en el tercer quart gràcies al saber fer de jugadores com Cheridene Green (16 punts) o Arella Guirantes (13 punts i 4 assistències).

L’Uni suma tres derrotes en els darrers quatre partits, però més enllà d’això, ahir es va veure un equip sobreposat mentalment i que, malauradament, no té temps per a entonar gaires ais ni uis. El calendari de l’Spar Girona és vertiginós i diumenge Fontajau acull, ni més ni menys, que un nou duel contra el Perfumerías Avenida. Les castellanes són un rival directe en la pugna per assolir la part alta de la Lliga Endesa i, per a més inri, acaben de fitxar a Michaela Onyenwere, que la temporada passada -concretament a l’abril- va forçar la seva sortida del club gironí.

Al llarg de la primera part les locals van prendre la iniciativa de l’enfrontament, però les hongareses no es van deixar intimidar. L’intercanvi de cistelles va ser constant i, tot i que Garnder no va estar tan encertada com en altres ocasions, una imperial Mariana Tolo (21 punts i 5 rebots) es va apoderar de la zona interior rival per marxar al descans un punt per davant (33-32).

«Ara mateix hi ha desgast físic i mental. Portem un tute important i ens cal descansar per aixecar el vol». Bernat Canut - Entrenador de l'Spar Girona

Tornant del repòs, tot es va capgirar. Les visitants, més encertades des de fora, van agafar la iniciativa gràcies a un mini-parcial de 0-4 que a poc a poc van anar ampliant. Tot plegat, en part, gràcies a una gran Cheridene Green que va permetre assolir un màxim avantatge de set punts a les visitants. Les jugadores de Bernat Canut no trobaven un revulsiu i les hongareses van posar el dit a la nafra ampliant la diferència fins als deu (49-59). Quan tot el peix semblava venut, Gardner i Drammeh van aparèixer per rebaixar l’escletxa, però el DVTK va estirar les seves possessions i les locals no trobaven fortuna amb els seus tirs. Tot i els esforços finals, els quatre punts de distància (58-62) quan faltaven 43 segons es van fer insalvables per a les locals, que es van quedar amb un definitiu (58-64) en el marcador.

El debut de Sykes s’allarga

A banda de la derrota, a l’equip se li ha sumat un nou problema: Brittney Sykes, de moment, no pot jugar. Segons va confirmar ahir el club, l’exequip de la nord-americana, el Sopron Basket (amb qui l’Spar comparteix grup a Eurolliga), va presentar al·legacions a la FIBA pel que fa al transfer de la jugadora. El club gironí està a l’espera de saber què respon el màxim organisme sobre el recurs presentat pel Sopron per tal de conèixer a què s’atén. Sigui com sigui, l’entrenador, Bernat Canut, va afirmar que probablement la jugadora no estarà disponible per disputar el partit de diumenge i tot indica que el seu debut es podria allargar sine die.