L'Spar Girona ha perdut aquesta tarda davant el DVTK hongarès (58-64) en una nova nit de bàsquet europeu. Les gironines han sortit a guanyar, però probablement acusant el cansament físic i psicològic dels minuts acumulats aquesta setmana, no han pogut imposar-se a les rivals que n'han tingut prou amb un gran tercer quart per condemnar les seves opcions. Les de Bernat Canut, que han tingut un dia negre des del perímetre (0/13 en triples), encadenen dues derrotes consecutives en quatre dies. Tot i això, el ritme no s'atura i l'equip torna diumenge a Fontajau per disputar el clàssic de la Lliga Endesa contra el Perfumerías Avenida.

Les locals han pres la iniciativa tan bon punt ha començat el partit, però les hongareses no s'han deixat intimidar i han igualat el marcador de la mà de Garbin. Un triple de Bernath ha suposat la primera superioritat de les visitants, però Binta Drammeh l'ha minimitzat amb un 2+1 que ha retornat l'equitat (19-19).

L'Uni ha intentat imprimir-li velocitat al joc, però malgrat això no aconseguia distanciar-se en el marcador. Green ho ha aprofitat per a posar a les hongareses per davant mitjançant un triple, però les visitants tampoc encadenaven dues bones accions consecutives. El balanceig en el marcador ha estat la tònica i les locals han marxat al descans amb un mínim avantatge (33-32).

Després del descans, les jugadores de Perer Volgyi han quallat un parcial de 0-4 que els ha permès prendre la davantera i, a poc a poc, s'han imposat mitjançant a una gran Cheridene Green fins a assolir un màxim avantatge de set punts (44-51). La benjamina Faustine Parra ha retallat distàncies, però Guirantes ha tornat a estirar el marcador des de la línia de personal (46-53).

Guirantes, omnipresent, ha fet un brillant tir en suspensió per a distanciar a les seves fins als vuit punts. Les jugadores de Bernat Canut no trobaven un revulsiu i les hongareses han posat el dit a la nafra ampliant la diferència (49-59). Quan tot el peix semblava venut, Gardner i Drammeh han aparegut per a rebaixar la bretxa fins als set punts (54-61) i l'afició ha començat a corejar a l'equip sabent que encara quedava temps. El DVTK ha estirat les seves possessions i les locals no trobaven fortuna amb els seus tirs. Tot i els esforços finals, amb una pilota robada per part de María Araújo, els quatre punts de distància (58-62) quan faltaven 43 segons s'han fet insalvables per a les locals.