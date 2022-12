El Peralada continua allargant el seu conte de fades particular i aquesta tarda no n'ha tingut ni per començar amb una Rapitenca a qui ha golejat en una gran segona part. Els alt-empordanesos allarguen un estat de gràcia mercès a aquesta victòria que els permet alimentar un somni del qual no en volen despertar. De moment, ningú els impedirà dormir segons a la classificació a l’espera del que facin diumenge el Sant Andreu i la resta de rivals de la part alta de la taula.

«Que no s’aturi la festa», pensen els aficionats d’un Peralada que encadena deu dels darrers dotze punts en joc i que mira de colar-se a una festa reservada per als favorits com Hospitalet, Sant Andreu o Girona B, entre altres, i a la qual no hi està convidat. Quan no és Nierga és Solans i quan no és Solans és Nierga. I si no, són tots dos. Com ahir. Dos tresors té el Peralada amb aquests dos davanters que són el primer i el segon màxims golejadors de la categoria amb vuit i sis gols respectivament. Avui, l’encarregat d’obrir la llauna ha estat el lleidetà que fins i tot ha tingut l’oportunitat d’ampliar el marcador en un un contra un que el porter Andreu ha salvat. No passava res, només començar la represa, el seu soci a la davantera, Marc Nierga, s'ha encarregat d’apaivagar l’intent de remuntada visitant amb el segon gol de la tarda. El partit no estava sentenciat encara. D’això se n'ha encarregat Jordi Palacios. Amb mitja hora encara per endavant, Nierga tornaria a aparèixer per tancar la golejada i fer pujar un 4-0 al marcador que, com a mínim fins diumenge, deixa els de Miquel Àngel Muñoz segons a la classificació.

PERALADA. Aroca, Varese (m.72, Espuña), Romero, Alan Baró, Micaló (m.72, Gallardo), Palacios, Gelmá, Pijuan (m.70, Joan Tomàs), Dani Gómez, Solans (m.70, Medina) i Nierga (m.77, Busquets).

RAPITENCA. Andreu, Andy Alarcón, Èric Alarcón, Vadillo, Fernando Martínez, Forés (m.72, Ojeda), Èdgar Samper (m.56, Kore), Auhdadi, Àlex Samper (m.56, Silva), Francesc Martínez (m.41, Guillem Martínez) i Ruiz (m.72, Fàbregas).

GOLS. 1-0, m.17, Solans; 2-0, m.48, Nierga; 3-0, m.60, Palacios; 4-0, m.75, Nierga.

ÀRBITRE. Gómez Meneses. Va amonestar Busquets (Peralada).

INCIDÈNCIES. Uns 300 espectadors al Municipal de Peralada.