Dimarts passat l’Spar Girona es va deixar les opcions de liderar en solitari la Lliga Endesa amb una derrota a la pista del Barça CBS (70-66). Va ser un cop dur i inesperat per a l’equip que dirigeix Bernat Canut, però no hi ha temps per analitzar-ho ni molt menys per lamentacions. I és que aquesta tarda les gironines tenen una nova cita a Fontajau amb motiu de la visita del DVTK HUN-Therm en la cinquena jornada de l’Eurolliga (18.00 hores).

«L’equip està totalment focalitzat en aquest partit. No hem tingut temps per a res, és difícil extreure gaires conclusions en menys de 24 hores i treballar a la pista encara que sí hem pogut mantenir una conversa interessant tota la plantilla. Tenim ganes de sumar per mirar cap endavant»», va comentar ahir l’entrenador.

El HUN-Therm ocupa el sisè lloc a la classificació del grup B amb només un triomf i tres derrotes, però Canut no se’n refia: «No hi ha rival fàcil ni més difícil que un altre a l’Eurolliga. La igualtat és màxima, ja que tots els equips tenen el talent suficient per complicar les coses. En aquest cas el rival només té una victòria, però ha competit en molts partits. Té jugadores per fer-ho. Serà important fer un bon treball defensiu i millorar per trobar-nos més còmodes amb el nostre joc d’atac».

Serà important per a l’Uni aprofitar la delicada situació que travessa l’equip hongarès en la competició europea per recuperar ràpidament les bones sensacions i deixar enrere els moments de dubtes amb els quals s’ha començat el mes de desembre. Sobretot, per mantenir-se al capdavant de la taula i per afrontar amb una bona dosi de moral el gran clàssic de la Lliga Femenina, que es jugarà aquest diumenge a Fontajau (18.00 hores). El Perfumerías Avenida s’enfrontarà avui al Sopron abans de visitar Girona.