Després del partit contra el Can Gibert de fa dos diumenges ja s’intuïa que passava quelcom. El capità del Palamós, David Cano, anunciava l’endemà la seva retirada i ja no tornarà a vestir la samarreta del Degà. Cano posa punt final a una trajectòria de 21 temporades al club de la seva vida, onze de les quals al primer equip. Ho fa pels problemes físics que l’acompanyen des de ja fa més d’un any, però també perquè està decebut amb decisions que el club ha pres darrerament. Quan el Palamós va fer pública la destitució de Joan Bayona com a entrenador, Cano ja va dir a les xarxes socials que ell havia renovat contracte aquesta temporada precisament perquè l’exporter seria el tècnic. L’adéu li ha fet canviar la perspectiva sobre un projecte que l’havia il·lusionat.

En el comunicat que va fer públic l’excapità, Cano diu que no se sent identificat amb les decisions que es prenen i els valors que es transmeten, i que no està còmode amb el projecte actual. La decisió de plegar també la pren condicionat pel seu estat físic. L’any passat li van diagnosticar una hèrnia discal i des d’aleshores ha fet un tractament que li ha permès tornar a jugar, però sense acabar de recuperar les sensacions d’abans. Cano assegura que marxa per salut física i mental, i creu que és el millor pel bé del club, dels companys i d’ell mateix. Enrere queda una trajectòria de la mà del Palamós, que va començar amb 5 anys i que s’ha allargat 21 temporades, 11 amb el primer equip i amb un únic parèntesi breu en què va jugar amb el Llagostera. El capità va agrair al president Toni Heras i a la junta directiva, antics presidents, companys, treballadors del club, aficionats, la Penya Sport i la seva família, el suport rebut durant tots aquests anys. D’altra banda, la samarreta del curs vinent, el del 125è aniversari, recuperarà les franges horitzontals, com ja va dur en la temporada del centenari.