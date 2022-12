Un clàssic per reviure contra el Perfumerías

Bernat Canut insisteix que es tracta «d’un partit més, de lliga». Així i tot, tenint en compte el present i el passat del bàsquet femení dels últims anys, un Spar Girona - Perfumerías Avenida sempre comporta un pes més, una pressió afegida. És el clàssic per excel·lència de la Lliga Femenina Endesa.

Les de Bernat Canut, però, no arriben al duel de demà (18.00h) en el seu millor moment. Després de l’ensopegada del Saragossa la jornada anterior contra l’Araski (63-58), les gironines -fins al moment, amb un partit menys disputat- tenien l’oportunitat de despuntar enmig de la igualadíssima classificació i dormir líders si guanyaven dimarts el partit ajornat contra el Barça, però no van aconseguir l’objectiu (70-67). Va ser la primera derrota de la setmana, que encara es va fer més pesada després de la patacada a Eurolliga davant el DVTK (58-64). Mal moment anímic per a les gironines -que, a més, no saben encara quan podran comptar amb Brittney Sykes, que continua pendent del transfer per part del Sopron-, però que per contra, pot servir com a incentiu per buscar, sigui com sigui, la victòria.

«Estem afrontant una setmana dura. L’equip està tocat perquè venim de dues derrotes i sense temps per aixecar-nos moralment, descansar i fer bons entrenaments», confessa l’entrenador, Bernat Canut, abans del partit. Per això, fa un especial reclam a l’afició gironina per treure el màxim rendiment del factor pista, que pot ser determinant: «Esperem que Fontajau tingui un aspecte immillorable, però és un partit més de lliga. Volem que la gent vingui i animi a les jugadores. Necessitem tenir suport, com estem tenint fins ara», afegeix.

A l’altra cara de la moneda, es troba l’Avenida. «Van tenir un mal inici i sembla que ara estan a dalt de tot, al contrari que nosaltres», reconeix Canut. I és que les de Roberto Iñíguez venen de retrobar-se amb la victòria en Lliga contra l’Estudiantes (74-44) i d’imposar-se dijous al Sopron (53-75), vigent campió d’Europa. «Ens espera un rival amb plantilla llarga. És un gran rival amb bones jugadores, que repeteixen el bloc nacional. És una plantilla compensada per competir per tot», valora Bernat Canut.

Un partit de primer nivell que, a més, emplenarà Fontajau de cares ben conegudes per l’afició gironina, com Julia Reisingerova o la recentment incorporada Michaela Onyenwere; així com noms propis del bàsquet femení, com Cazorla, Crevendakic o una altra nova incorporació a la plantilla de Salamanca: Bridget Carleton.

Tot això, enmig de la insòlita situació actual de la competició: fins a 7 equips empatats amb 7 victòries i 3 derrotes a la part alta de la classificació abans de disputar la jornada 11. Per descomptat, entre aquests 7 hi ha tant l’UniGirona com el Perfumerías Avenida, i una victòria a Fontajau pot ser decisiva. Això si, sense treure l’ull als altres resultats de la jornada.